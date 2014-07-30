Акции Twitter подорожали на 35% после публикации отчетности

Американская компания Twitter во втором квартале текущего года получила чистый убыток, несмотря на вдвое увеличившуюся выручку. Это спровоцировало рост стоимости акций компании более чем на 35%, так как финансовые результаты компании оказались лучше экспертных ожиданий, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Чистый убыток Twitter в апреле — июне 2014 года составил $144,642 млн по сравнению с убытком в $42,225 млн, зафиксированным в аналогичный период 2013 года.

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась до $312,2 млн против $139,3 млн, наблюдавшихся годом ранее.

Количество активных пользователей, по данным на 30 июня, составило 271 млн человек, что на 24% выше показателя, зафиксированного 30 июня 2013 года.

В третьем квартале 2014 года Twitter рассчитывает получить выручку в пределах $330-340 млн, эксперты ожидают данный показатель на уровне $323 млн. По оценкам компании, выручка по итогам 2014 года составит приблизительно $1,33 млрд.