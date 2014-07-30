Минфин продал облигаций на 97 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 29 июля, привлекло в госбюджет 97,177 млн долл., сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте.

Минфин привлек в госбюджет 65,726 млн грн в результате продажи 2-летних облигаций под 16,75% годовых по единственной поданной заявке, а также 31,451 млн грн в результате продажи облигаций под 15,90% годовых сроком обращения 9 месяцев по двум поданным заявкам.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций сроком обращения 1 и 5 лет.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле семь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,467 млрд грн и 200,086 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

По состоянию на 28 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 304,233 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,175 млрд грн, в собственности банков – 82,481 млрд грн, нерезидентов – 16,389 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.