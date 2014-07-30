Акции российского ВТБ упали после санкций Запада

Акции ВТБ оказались в аутсайдерах в начале торгов на российском рынке, отреагировав на введенные накануне санкции США и Евросоюза, сообщает Рейтер.

Котировки ВТБ упали к 10.11 МСК среды на 2% от предыдущего закрытия до 0,03922 рубля. Изменения основных индексов пока не столь значительные.

Индекс ММВБ прибавил 0,5% от уровня закрытия вторника до 1.376 пунктов. Индекс РТС повысился на 0,26% до 1.209 пунктов.

Новый пакет санкций в отношении РФ, о котором ни первую неделю предупреждали страны Запада, был согласован накануне вечером. США отлучили от рынков капитала еще два российских госбанка - Россельхозбанк (РСХБ) и ВТБ, а также "дочку" последнего - Банк Москвы.

Рынки капитала для российских госбанков закрывают и страны ЕС: они не смогут размещать в Европе акции или облигации сроком обращения более 90 дней.

Цены российских "голубых фишек" в начале торгов поднялись. Акции «Роснефти» повысились на 0,66%, котировки «Газпрома» поднялись на 0,49%, бумаги «Сбербанка» - на 0,82%.