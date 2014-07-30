Экс-глава ФГИУ: облэнерго можно продать за 7-8 млрд гривень

Стоимость планируемых к приватизации госпакетов облэнерго в общей сложности может составить 7-8 млрд грн, сообщил УНИАН экс-председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

По его оценке, еще 3-4 млрд грн может составить реализационная цена контрольного пакета акций генерирующей компании «Центрэнерго», который также планируется выставить на продажу в этом году.

При этом Рябченко отметил, что оценка планируемых к приватизации активов западными инвесторами и украинскими может отличаться. В частности, по его словам, при приватизации энергетики западные инвесторы могут посчитать завышенной оценочную стоимость данных объектов, учитывая существующие риски, окупаемость, существующий инвестиционный климат. «Давайте также не будем забывать, что сейчас Украина фактически находится в состоянии войны, что оказывает крайне негативное влияние на ее инвестиционный имидж», - отметил он. Он также отметил, что по части объектов энергетики, находящихся в Донецкой и Луганской областях, в ближайшее время будет сложно провести приватизационные конкурсы в связи с ведущимися в этих регионах военными действиями.

В то же время, по мнению Рябченка, даже в таких сложных условиях необходимо начинать запланированную в этом году приватизацию, чтобы получить представление о настроениях инвесторов, насколько они готовы инвестировать в Украину.

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Как сообщал УНИАН, ранее и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко заявил, что на приватизацию в этом году планируется выставить 78,29% акций «Центрэнерго», по 25% акций «Днепрэнерго», «Западэнерго», «Донбассэнерго», «Киевэнерго» и «Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго», а также 60,25% - «Запорожьеоблэнерго», 70% - «Николаевоблэнерго», 65% - «Харьковоблэнерго», 46% - «Черкассыоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ, а также ряд других объектов, в том числе, Одесский припортовый завод.

По оценке ФГИУ, общая рыночная стоимость планируемых к продаже объектов должна составить 15 млрд грн.