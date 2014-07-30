Завтра состоится первое размещение «военных» облигаций среди юридических лиц

Министерство финансов Украины объявило первый аукцион по размещению «военных» облигаций внутреннего госзайма для юридических лиц 31 июля, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, в ходе размещения инвесторам будут предложены двухлетние облигации с доходностью 7% годовых с уплатой процентов 2 раза в год и погашением в 2016 году.

Минфин напоминает, что все средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

Читайте такжеМинфин выпустил второй транш НДС-облигаций на 2,17 млрд гривень

Напомним, что размещение «военных» облигаций для юрлиц будет проводиться через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», «ПУМБ».

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 1 млрд грн для юридических лиц и на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк», и за 2 месяца госбюджет получил от продажи этих облигаций 30,3 млн грн.