Правительство обнародовало перечень госкомпаний для продажи в этом году

В соответствии с утвержденным перечнем, планируется выставить на продажу 99,567% Одесского припортового завода, а также целостный имущественный комплекс Ильичевского судоремонтного завода, 25,1% “Торговый флот Донбасса”, 99,5% “Киевтехсервис”, 100% “Донбассшахтострой”, 100% “Днепрометрострой”, 100% “Укруглепромтранс”.

На продажу также планируется выставить ряд объектов энергетики - 78,29% “Центрэнерго”, блокирующие пакеты по 25% “ДТЭК Днепроэнерго”, “Киевэнерго”, “ДТЭК Днепрооблэнерго”, “ДТЭК Западэнерго”, “ДТЭК Донецкоблэнерго”, “Винницаоблэнерго”, “Черновцыоблэнерго”, “Закарпатьеоблэнерго”, а также 25% «Донбассэнерго», 60,248 % “Запорожьеоблэнерго”, 70% “Николаевоблэнерго”, 25,006%“Одессаоблэнерго”, 25% “Сумыоблэнерго”, 50,999% “Тернопольоблэнерго”, 65,001% «Харьковоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 70,009% «Хмельницкоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) также планирует выставить на продажу в этом году 38 блокирующих госпакетов акций газопоставляющих и распределяющих компаний (облгазов).

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В 2014 году на приватизацию также планируется выставить 99,833% Херсонской ТЭЦ, 99,99% Одесской ТЭЦ, 100% Николаевской ТЭЦ, 99,928% Днепродзержинской ТЭЦ.

ФГИУ также планирует выставить ряд госпакетов акций научно-исследовательских институтов, сельхозпредприятий, машиностроительных предприятий.

Как сообщал УНИАН, по словам исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрия Парфененко, номинальная стоимость утвержденных к приватизации объектов составляет около 3 млрд грн, их рыночная стоимость - 15 млрд грн. Всего в перечень входит 164 объекта.