Минфин привлек в госбюджет 837 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 30 июля, проведение которого было анонсировано сегодня, привлекло в госбюджет 837,381 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте. Минфин привлек в госбюджет 449,305 млн грн в результате продажи облигаций сроком обращения 9 месяцев под 15,90% годовых по единственной поданной заявке, а также 388,076 млн грн в результате продажи годовых облигаций под 16% годовых также по единственной поданной заявке.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций сроком обращения 2 года и 5 лет.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,564 млрд грн и 200,086 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

По состоянию на 28 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 304,233 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,175 млрд грн, в собственности банков – 82,481 млрд грн, нерезидентов – 16,389 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.