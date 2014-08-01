Минфин в августе увеличит до восьми количество аукционов по продаже внутренних облигаций

Министерство финансов Украины планирует провести в августе восемь аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), в ходе которых инвесторам будут предложены облигации в гривне и валюте, сообщается на сайте министерства.

Согласно опубликованному графику, Минфин планирует провести аукционы 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа. На аукционах 5, 12, 19 и 26 августа запланировано размещение долгосрочных облигаций в национальной валюте сроком обращения 2, 5 и 7 лет. 7, 14, 21 и 28 августа Минфин намерен разместить краткосрочные гривневые облигации сроком обращения 9 месяцев. Валютные ОВГЗ сроком обращения 2 года будут предложены инвесторам на двух аукционах – 12 и 26 августа.

Как сообщал УНИАН, в июле Минфин провел пять плановых и четыре внеплановых ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 5,401 млрд грн и 200,086 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

Читайте такжеМинфин выпустил второй транш НДС-облигаций на 2,17 млрд гривеньПо состоянию на 30 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 307,571 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,177 млрд грн, в собственности банков – 83,412 млрд грн, нерезидентов – 16,665 млрд грн.

Согласно принятым Верховной Радой изменениям в госбюджет на 2014 год, предельный уровень госдолга на год повышен на 21,53% – до 806,962 млрд грн.