Юрлица на первом аукционе купили «военные» облигации на 50 млн гривень

Министерство финансов Украины 31 июля на первом аукционе по размещению «военных» облигаций внутреннего госзайма, выпущенных для юридических лиц, привлекло в госбюджет 50,019 млн грн.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Минфин напомнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

Напомним, что правительство выпустило «военные» облигации для юридических лиц номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год.

Размещение «военных» облигаций проводится через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», ПУМБ.

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Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 1 млрд грн для юридических лиц и на 100 млн грн для физических лиц.

Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк». За два месяца госбюджет получил от продажи этих облигаций 30,3 млн грн.