Украинские акции на Варшавской бирже в июле подешевели на 15%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine в июле потерял 15%, завершив торги на минимальных значениях торгов в районе 310 пунктов - всего на около 15 пунктов выше исторического минимума с момента своего запуска в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, за последнюю неделю торгов прошлого месяца украинский индикатор потерял 4,4% на фоне продолжающейся нестабильности в Украине и негативной динамики основных индексов польского рынка, потерявших 2,4-2,6%.

В июле подешевели акции семи из восьми ныне котирующихся на польском рынке украинских эмитентов, а лидером падения оказались бумаги судоходной KDM Shipping, рухнувшие на более чем 40% до нового исторического минимума на уровне 5,9 злотых (1 доллар = 3,1 злотых).

Акции компании на последнем закрытии стоили уже на 82% дешевле, чем в первый день торгов на Варшавской бирже.

Среди лидеров падения оказались также бумаги угледобывающей Coal Energy, которые подешевели на 24%, также достигнув нового исторического минимума своей цены на уровне 0,9 злотых за штуку, что на 95% дешевле, чем на дебюте.

Milkiland потерял за прошлый месяц 18,3% своей капитализации, Astarta - 18,2%, Agroton - 16,5%, Kernel - 13,4%, Ovostar Union - 4,1%.

Единственной компанией из Украины на Варшавской бирже, которая в июле подорожала, стала IMC, показавшая рост на 5,4% по итогам месяца и на 4,3% за последнюю неделю торгов.

Индекс компаний из центральной и восточной Европы, в который также входят украинские эмитенты, WIG CEE в июле просел на 4,7% на фоне 2,8-3% минуса основных индикаторов польского рынка.

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Как сообщал УНИАН, июнь стал вторым месяцем в этом году, по итогам которого WIG Ukraine продемонстрировал рост, составивший почти 8% после около 3% плюса в мае. Украинские акции дорожали на фоне дающего надежду на стабилизацию в Украине избрания новым президентом проевропейского политика Петра Порошенка.

В марте WIG Ukraine, на фоне захвата Россией Крыма, рухнул до исторического минимума около 295 пунктов.

Варшавская биржа начала рассчитывать украинский индекс с мая 2011 года с базового уровня 1000 пунктов.