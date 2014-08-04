Агрохолдинг «Мрия» просит отсрочку выплат по бондам на $400 млн

Один из крупнейших производителей сельхозпродукции в Украине агрохолдинг «Мрия» обратился к кредиторам с просьбой отсрочить долговые выплаты по корпоративным пятилетним бондам, выпущенным в 2013 году на сумму 400 млн долл. Как отмечается в сообщении холдинга, размещенном на сайте Ирландской фондовой биржи, отсрочка платежей обусловлена ухудшением финансового положения эмитента на фоне общей нестабильности в Украине.

«Финансовое состояние эмитента и его предприятий ухудшилось в последние месяцы на фоне целого ряда факторов, включая рост цен на сырье и снижение цен на агропродукцию, а также затрудненный доступ к агроинфраструктуре в связи с общеполитической ситуацией в Украине, - говорится в сообщении холдинга. – Это ухудшило показатели корпоративной ликвидности и обусловило необходимость принятия решений по восстановлению финансовой стабильности».

Как отмечается, холдинг довольно быстро реагирует на создавшееся положение и уже разработал ряд необходимых шагов и мер. «Однако холдинг все еще не провел ряд процентных и амортизационных выплат по долговым обязательствам, которые на текущий момент обсуждаются с кредиторами», - говорится в сообщении «Мрии».

При этом в холдинге допускают, что принятие нужных решений, включая пересмотр финансовых позиций и бизнес-плана, потребует времени. «Не исключено, что нам потребуется реструктуризация баланса, но на текущий момент мы продолжаем свою операционную деятельность в нормальном режиме», - сообщили в холдинге.

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В компании также пригласили кредиторов и держателей бумаг к поиску совместного и обоюдовыгодного финансового решения.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях в Западной Украине. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В начале июля Fitch подтвердил рейтинг агрохолдинга «Мрия» на общегосударственном уровне «ССС».