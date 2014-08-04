Частные газодобытчики пересмотрят свои инвестпрограммы в Украине из-за повышения налогов

На прошлой неделе парламент одобрил предложенные правительством Арсения Яценюка изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие значительное повышение налогов для частных газодобывающих компаний.

Изменения касаются ставки платы за пользование недрами при добыче природного газа. В частности, с 1 августа 2014 года рентная плата за добычу газа на глубине до 5 км повышается до 55% с 28%, а для газа на глубине более 5 км – до 28% с 15%.

Как отмечается в сообщении компании Serinus Energy на сайте Варшавской фондовой биржи, денежный поток ее украинского актива (компании «Куб-Газ», которая ведет добычу углеводородов в Луганской области) после налогообложения уменьшится на 45%, а инвестиционная программа будет пересмотрена.

Еще одна нефтегазовая компания JKX OiL & Gas, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, также заявила о пересмотре своих инвестиционных подходов в Украине для «защиты интересов ее акционеров».

«Компания ожидает удвоения налоговых отчислений, что будет, таким образом, негативно влиять на результаты деятельности компании в текущем финансовом году, и задерживания будущих капитальных вложений в Украине в этот неопределенный период», - говорится в сообщении нефтегазовой компании Regal Petroleum на сайте Лондонской фондовой бирже.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по увеличению налогообложения, а также реформированию отечественной газотранспортной системы, однако депутаты отказались поддерживать эти законопроекты в первоначальной редакции, после чего премьер-министр Украины Арсений Яценюк с трибуны парламента заявил о своей отставке.

После доработки данных законопроектов парламент все-таки поддержал налоговые инициативы правительства и изменения в госбюджет. При этом реформа украинской ГТС депутатами в очередной раз была отклонена.

Справка УНИАН. В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными активами компании «Куб-Газ», подконтрольной польскому бизнесмену Яну Кульчику, являются пять газоконденсатных участков, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

На долю частных газодобытчиков приходится около 25% от общего годового объема добытых углеводородов.