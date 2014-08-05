Акции "Аэрофлота" рухнули на фоне возможного запрета транзитных полетов над РФ
10:54, 05 августа 2014Фондовый рынок
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Решение о запрете перелетов обсуждается властями России в ответ на санкции ЕС.
Акции "Аэрофлота" рухнули на фоне сообщений о возможных санкциях России против авиакомпаний ЕС / saanvi.ru
Обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" рухнули почти на 6% на фоне обсуждения российскими властями введения ограничений или запрета транзитных полетов европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов на Московской бирже.
К 11.38 мск акции российской авиакомпании снизились на 5,47% - до 47,17 рубля за бумагу.
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