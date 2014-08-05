Объем торгов на фондовых биржах Украины в июле снизился на 20 млрд гривень

Общий объем торговых сделок с ценными бумагами на фондовых биржах Украины в июле, по сравнению с июлем 2013 года, сократился на 20 млрд грн – до 34,8 млрд грн, говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается, лидерами по объемам торгов стали биржи «Перспектива» (25,9 млрд грн) и ПФТС (7,3 млрд грн). Наиболее популярным финансовым инструментом стали государственные облигации, объем торгов которыми составил 29,5 млрд грн, корпоративные облигации (2,5 млрд грн) и акции (1,4 млрд грн).

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Как сообщалось, украинский фондовый рынок во вторник, 5 августа, начал торги со снижения.

Общий объем торгов составил 1,75 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 900 тыс. грн. Акции Авдеевского коксохимического завода снизились на 1,71%, «Мотор Сичи» - на 1,19%, Алчевского меткомбината – на 1,08%, цены на акции «Азовстали» выросли на 0,57%, «Донбассэнерго» - на 0,56%, «Укрнафты» - на 0,51%.