Минфин отказался от размещения ОВГЗ на плановом аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 5 августа не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Минфин планировал размещение гривневых облигаций сроком обращения 2 года, 5 и 7 лет и отклонил единственную полученную в ходе аукциона заявку инвестора на приобретение двухлетних ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,564 млрд грн и 200,086 млн долл. В августе Минфин планирует провести еще семь ОВГЗ-аукционов - 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

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По состоянию на 4 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 306,763 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,021 млрд грн, в собственности банков – 82,638 млрд грн, нерезидентов – 16,634 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.