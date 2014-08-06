Инвесторы сократили в июле объем торгов украинскими акциями на Варшавской бирже

Инвесторы в прошлом месяце купили-продали на Варшавской фондовой бирже акций украинских компаний на сумму 40,8 млн долл., что является самым низким объемом торгов в текущем году и на 26% меньше, чем в июле прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Варшавской биржи, которыми располагает УНИАН.

В прошлом месяце объемы торгов акциями упали у восьми из девяти котирующихся сейчас на главной площадке польского рынка акций эмитентов из Украины.

Исключением стали бумаги производителя яиц и яичных продуктов Ovostar Union: объем торгов вырос в 3,3 раза - до 1,1 млн долл.

Падение объема торгов акциями других компаний составило от 12 до 96 процентов. Минимальное падение зафиксировано при сделках с бумагами входящего в "голубые фишки" Kernel, на которые традиционно пришлась львиная доля всего объема торгов акциями компаний из Украины - на 32,8 млн долл.

Объем торгов других компаний составил от около 20 тыс. долл. (cудоходная KDM Shipping) до 2,8 млн долл. (второй крупнейший украинский эмитент на Варшавской бирже Astarta).

В прошлом месяце возобновились торги бумагами производителя аккумуляторов Westa, который в июне опубликовал свой подтвержденный аудитом отчет за 2013 год, отсутствие которого стало причиной заблокирования Варшавской биржей сделок с акциями этой компании в мае этого года вместе с еще двумя украинскими эмитентами KSG Agro и Sadovaya Group.

Объем сделок Westa по сравнению с июлем прошлого года упал на 76% - до около 70 тыс. долл.

С начала текущего года ежемесячные объемы торгов акциями украинских компаний на главной площадке Варшавской биржи варьировались от около 50 млн долл. в январе до 125 млн долл. в марте, когда украинский индекс WIG Ukraine на фоне аннексии Россией Крыма рухнул до своего исторического минимума ниже 300 пунктов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце WIG Ukraine потерял 15%, снова вплотную приблизившись к своему историческому минимуму, от которого на последнем закрытии июля его отделяло всего около 15 пунктов.