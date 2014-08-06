«Метинвест» не планирует реструктуризацию евробондов 2015 года на $500 млн

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор группы Юрий Рыженков.

«На сегодня мы видим, что при той работе, которая у нас есть, мы можем за счет собственного денежного потока погасить еврооблигации в мае месяце следующего года», - сказал он, отметив, что компания может принять шаги по оптимизации оборотного капитала.

«Мы рассматриваем выход на внешние рынки капитала: все зависит от ситуации в Украине и ее развития, от того, как это будут воспринимать инвесторы. Реструктуризация для нас - это крайний случай. Мы смотрим на пути либо рефинансирования, либо погашения по нашим обязательствам», - добавил Рыженков.

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Кроме того он сообщил, что компания ведет переговоры с держателями еврооблигаций о возможном переносе погашения этих облигаций на 2018 год.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года «Метинвест" успешно разместил еврооблигации на 500 млн долл. с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 года.

Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Южный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

«Метинвест» в 2013 году сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2012 годом - до 392 млн долл. с 445 млн долл.