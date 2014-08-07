Компания Жеваго получила НДС-облигации на $115,5 млн

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, 16 июля получила от Министерства финансов пятилетние облигации внутреннего государственного займа в размере 115,5 млн долл. (1,366 млрд грн по курсу НБУ на момент получения), которые частично погасили государственную задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) перед компанией.

Согласно отчету, НДС-облигации торгуются с 22-процентным дисконтом к номинальной стоимости.

Кроме того, сообщается, что из-за девальвации гривни компания понесла дополнительные потери по возмещению НДС в первом полугодии на 103,1 млн долл.

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В течение 6 месяцев 2014 года компания получала возврат НДС своевременно, однако условием этого была предоплата налога на прибыль, размер которого на 30 июня составил 89 млн долл. по сравнению со 184,6 млн долл. долга по возмещению НДС.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Минфин осуществил выпуск первого транша пятилетних облигаций внутреннего государственного займа в размере 3,5 млрд грн от установленного правительством предельного объема в 7 млрд грн. Второй транш НДС-облигаций был выпущен 28 июля, его размер составил 2,2 млрд грн.

По информации Минфина, номинальная процентная ставка по облигациям составляет 9,5% годовых, а погашены они будут 22 июля 2019 года. Выплата процентного дохода и амортизации по облигациям в размере 10% осуществляется раз в полгода, начиная с 26 января 2015 года.

Компания Ferrexpo в январе-июне 2014 года увеличила чистую прибыль на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 208 млн долл. с 125,9 млн долл.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2013 году Ferrexpo увеличила чистую прибыль на 20,7% по сравнению с 2012 годом - до 263,8 млн долл. с 218,6 млн долл.