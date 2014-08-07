Минфин снова отказался от размещения ОВГЗ на аукционе

Министерство финансов Украины не привлекло средства в госбюджет на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 6 августа, сообщается на сайте министерства.

Напомним, днем ранее Минфин также отказался от размещения облигаций на плановом аукционе 5 августа, отклонив единственную поданную заявку.

Минфин анонсировал проведение внепланового аукциона 6 августа с утра и планировал разместить гривневые ОВГЗ сроком обращения 2 года и 5 лет. В ходе аукциона Минфин отклонил две заявки на приобретение 2-летних облигаций, в то время как на 5-летние ОВГЗ инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,564 млрд грн и 200,086 млн долл.

В августе Минфин планирует провести еще семь ОВГЗ-аукционов – 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

По состоянию на 6 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 310,637 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,023 млрд грн, в собственности банков – 83,881 млрд грн, нерезидентов – 17,027 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.