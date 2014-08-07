Минфин сегодня продал юрлицам «военные» облигации на 6,5 млн гривень

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма продало «военные» облигации, выпущенные для юридических лиц, на 6,521 млн грн.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Напомним, что Минфин на первом аукционе по размещению «военных» облигаций для юрлиц 31 июля привлек в госбюджет 50,019 млн грн.

Таким образом, с учетом сегодняшнего аукциона объем привлечений в результате продажи «военных» облигаций юрлицам составил 56,540 млн грн.

Минфин напомнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

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Как сообщал УНИАН, правительство выпустило «военные» облигации для юридических лиц номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год.

Размещение «военных» облигаций проводится через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», ПУМБ.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк», и за два месяца госбюджет получил от продажи этих облигаций 30,3 млн грн.