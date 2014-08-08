Минфин возобновил продажу ОВГЗ после двух неудачных аукционов

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 210,397 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 7 августа, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что Минфин в августе провел два ОВГЗ-аукциона 5 и 6 августа, в ходе которых отказался от размещения облигаций и не привлекал средства в госбюджет.

По информации Минфина, все средства на аукционе 7 августа привлечены в гривне. В частности, Минфин разместил облигации на 6 месяцев под 14,90% годовых на 158,787 млн грн по трем поданным заявкам, на 9 месяцев под 14,90% годовых на 45,090 млн грн по двум поданным заявкам, а также двухлетние «военные» облигации для юрлиц под 7% годовых на 6,521 млн грн по двум поданным заявкам.

Минфин напомнил, что привлеченные в результате продажи «военных» облигаций средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

Справка УНИАН. В августе Минфин планирует провести еще шесть ОВГЗ-аукционов – 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 1 августа, с начала года в госбюджет поступило 114,239 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,775 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,909 млрд грн.

По состоянию на 6 августа, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 310,637 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,023 млрд грн, в собственности банков – 83,881 млрд грн, нерезидентов – 17,027 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.