Нацбанк хочет снизить свою долю на рынке гособлигаций

Национальный банк Украины намерен снизить свою долю на рынке государственных облигаций с 70% на текущий момент, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

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Она отметила, что в последнее время все больше облигаций внутреннего госзайма, размещаемых Министерством финансов, оседало в портфеле НБУ и государственных банков.

«20% государственных ценных бумаг в портфеле рынка. Мы хотим, чтобы этот портфель был больше, и не хотим, чтобы 70% государственных ценных бумаг оседали в портфеле Нацбанка», - сказала она.

По словам Гонтаревой, сокращение доли будет осуществляться путем непосредственного роста рынка, а также введения новых инструментов.

«Вы же понимаете, что когда есть дефицит бюджета, падение ВВП и военные расходы, то наивно желать, чтобы Министерство финансов не заимствовало. Поэтому чтобы снизить участие Национального банка, нужно разбить рынок ОВГЗ», - добавила она.

Гонтарева сообщила, что с этой целью Нацбанк и Минфин создали рабочую группу, которая разрабатывает новый механизм реализации государственных облигаций.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 июня 2014 года составила 69,510 млрд долл. или 821,837 млрд грн. В том числе, государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 28,367 млрд долл. или 335,388 млрд долл., что составляет 40,81% общей суммы долга.

Правительство осуществляет заимствования на внутреннем рынке преимущественно путем продажи ОВГЗ, 70% которых выкупает Нацбанк. По состоянию на 7 августа, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 310,920 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,023 млрд грн, в собственности банков – 84,140 млрд грн, нерезидентов – 17,093 млрд грн.

Международные эксперты неоднократно обращали внимание украинских властей, что такой вариант заимствований является дорогим и влечет за собой появление излишней ликвидности на рынке, оказывающей давление на национальную валюту.