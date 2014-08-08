Минфин сегодня продал внутренних облигаций на 1,538 млрд гривень

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1,538 млрд грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 8 августа, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что до этого Минфин в августе уже провел три ОВГЗ-аукциона - 5, 6 и 7 августа.

По информации Минфина, все средства на аукционе 8 августа привлечены в гривне. В частности, Минфин разместил облигации на 2 года под 17% годовых на 1,238 млрд грн по трем поданным заявкам, на 5 лет под 14,30% годовых на 300,228 млн грн по одной поданной заявке.

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Справка УНИАН. В августе Минфин планирует провести еще шесть ОВГЗ-аукционов – 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 1 августа, с начала года в госбюджет поступило 114,239 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,775 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,909 млрд грн.

По состоянию на 6 августа, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 310,637 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,023 млрд грн, в собственности банков – 83,881 млрд грн, нерезидентов – 17,027 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.