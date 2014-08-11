Индекс украинских акций в Варшаве за неделю дважды обновлял антирекорд

Индекс украинский компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine в конце прошлой недели достиг нового исторического минимума на уровне 292,02 пункта, что на несколько пунктов ниже предыдущего антирекорда, зафиксированного в марте на фоне захвата Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, украинский индикатор за прошлую неделю дважды обновлял исторический минимум, но завершил торги выше минимальных значений - на уровне 298,07 пункта.

За первую неделю августа индикатор потерял 3,9% после 15% минуса по итогам июля. С начала текущего года к последнему закрытию украинский индекс снизился уже почти на 40%.

На прошлой неделе подешевели акции шести из ныне девяти котирующихся компаний из Украины на главной площадке Варшавской биржи.

Лидерами падения стали бумаги Agroton (-13,6%), Milkiland (-12,1%) и IMC (-6,1%).

Две крупнейшие украинские компании на польской бирже, Kernel и Astarta, подешевели на 4,7% и 4,2%, соответственно.

Единственной компанией, которая смогла увеличить капитализацию, стала KDM Shipping, малоликвидные акции которой подскочили на 25,6% с достигнутого накануне исторического минимума.

Котировки Ovostar Union и Westa завершили неделю на том же уровне.

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Основные индексы польского фондового рынка просели за неделю на 1,4-1,6%.

Как сообщал УНИАН, Варшавская биржа начала рассчитывать украинский индекс WIG Ukraine c мая 2011 года с базовых тысячи пунктов. В индекс входят 11 компаний, но сейчас торгуется только 9 из них, поскольку две украинские компании до сих пор не опубликовали подтвержденный аудитом отчет за 2013 год.