Украинцы выкупили почти половину выпуска «военных» облигаций

Граждане Украины приобрели через государственный «Ощадбанк» более 45 тыс. «военных» казначейских обязательств и таким образом перечислили на нужды украинской армии более 45 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Напомним, правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк». Средства от продажи облигаций будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

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По информации банка, с начала патриотической кампании ее активными участниками являются педагоги из всех областей Украины, и недавно свой вклад в боеспособность Вооруженных сил Украины сделал коллектив Сумского государственного университета, педагоги которого приобрели казначейские обязательства.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в ходе двух аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма продало «военные» облигации, выпущенные для юридических лиц, на 56,540 млн грн.