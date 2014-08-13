Минфин не смог продать внутренние облигации на аукционе во вторник

Министерство финансов Украины не привлекло средства в госбюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 12 августа, сообщается на сайте министерства.

Минфин планировал разместить гривневые облигации сроком обращения 2 года, 5 и 7 лет, а также облигации в долларах США сроком обращения 2 года, но инвесторы не подали ни одной заявки.

Напомним, что в августе Минфин провел уже четыре ОВГЗ-аукциона, в ходе которых дважды отказался от размещения облигаций и не привлекал средства в госбюджет, и дважды смог провести размещение и привлечь в госбюджет 1,749 млрд грн.

В августе Минфин планирует провести еще пять ОВГЗ-аукционов – 14, 19, 21, 26 и 28 августа.

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По оперативным данным Госказначейства на 11 августа, с начала года в госбюджет поступило 116,033 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,775 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,391 млрд грн.

По состоянию на 11 августа, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 313,918 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 194,819 млрд грн, в собственности банков – 86,377 млрд грн, нерезидентов – 17,390 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.