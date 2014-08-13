Международным финорганизациям разрешили работать на фондовом рынке Украины

Кабинет министров Украины разрешил международным финансовым организациям осуществлять операции на фондовом рынке Украины, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр Кабинета министров Остап Семерак.

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«Кабмин поддержал предложение Минфина разрешить международным финансовым организациям осуществлять операции на фондовом рынке Украине. Перечень таких организаций будет сформирован в ближайшее время», - сказал он.

Ранее аналогичное разрешение выдал Национальный банк Украины. Он регулировал вопрос открытия в банках текущих счетов в иностранной валюте и в гривне для международных финансовых организаций. В частности, режим текущих счетов предусматривает возможность их использования для операций, связанных с эмиссией облигаций на территории Украины, а также для операций с резидентами по кредитным договорам, договорам займа, договорам гарантии/поручительства в гривне.

Также Нацбанк своим постановлением разрешил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) кредитовать украинские предприятия в гривне.

В 2013 году ЕБРР заявил о намерении предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне. Для финансирования инвестиционных проектов в Украине ЕБРР планировал привлекать ресурсы в национальной валюте посредством публичного размещения облигаций, и эксперты банка разработали соответствующий законопроект.

Также в 2013 году вступили в силу изменения в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно эмиссии облигаций международных финансовых организаций», позволяющие международным финансовым организациям выпускать облигации в гривне.