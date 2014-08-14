Украинский фондовый рынок в среду упал почти на 3%

09:46, 14 августа 2014
Фондовый рынок
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Больше всего сниизились акции Енакиевского метзавода.

Украинские акции вчера сильно подешевели / Фото УНИАН

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 августа, снизился на 2,90% – до 1231,73 пункта, сообщается на сайте биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 52 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,3 млн грн, на срочном рынке – 13,8 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского метзавода (-7,39%).

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Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,76% – до 448,74 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил почти 681 млн грн.

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