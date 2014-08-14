Минфин продал юрлицам «военные» облигации на 70,560 млн гривень

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма продало «военные» облигации, выпущенные для юридических лиц, на 14,020 млн грн, сообщается на сайте министерства.

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Напомним, Минфин дважды проводил размещение «военных» облигаций для юрлиц, и с учетом сегодняшнего аукциона объем привлеченных средств от продажи этих облигаций составил 70,560 млн грн.

Минфин напомнил, что привлеченные средства от продажи «военных» облигаций для юридических лиц номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

В то же время Минфин не смог провести размещение других облигаций, как и на предыдущем плановом ОВГЗ-аукционе 12 августа. Инвесторы не подали ни одной заявки на покупку предложенных министерством гривневых облигаций сроком обращения 9 месяцев и 5 лет.

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Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел пять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых трижды не привлекал средства в госбюджет и дважды смог провести размещение и привлечь в госбюджет 1,749 млрд грн.

В августе Минфин планирует провести еще четыре ОВГЗ-аукциона – 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 11 августа, с начала года в госбюджет поступило 116,033 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,775 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,391 млрд грн.

По состоянию на 13 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 358,581 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 194,822 млрд грн, в собственности банков – 88,570 млрд грн, нерезидентов – 17,853 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.