Кабмин изменил список шахт, подлежащих приватизации

Кабинет министров Украины исключил 2 шахты из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 13 августа 2014 года.

Согласно документу, правительство исключило из списка шахту им. Ленина в Макеевке Донецкой области, а также шахту «Заречная» в с. Селец Львовской области.

Кроме этого, Кабмин дополнил приватизационный список шахтой №17 в Шахтерске Донецкой области и шахтой «Южная» в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

В августе 2013 года Кабмин исключил 11 шахт из данного списка.