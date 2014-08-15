Минфин сегодня продал внутренних облигаций на 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины возобновило продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) после двух неудачных аукционов и привлекло в госбюджет 2,032 млрд грн под 18,98% годовых сроком на 3 года, сообщается на сайте министерства.

Напомним, в ходе двух предыдущих плановых аукционов 12 и 14 августа Минфин не смог провести размещение ОВГЗ, поскольку инвесторы не подали ни одной заявки, и сегодня министерство анонсировало проведение внепланового аукциона.

Как сообщается, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ по трем поданным заявкам.

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Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел шесть ОВГЗ-аукционов, в ходе которых четыре раза не привлекал средства в госбюджет и дважды смог провести размещение и привлечь в госбюджет 1,749 млрд грн.

В августе Минфин планирует провести еще четыре ОВГЗ-аукциона – 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 11 августа, с начала года в госбюджет поступило 116,033 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,775 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,391 млрд грн.

По состоянию на 13 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 358,581 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 194,822 млрд грн, в собственности банков – 88,570 млрд грн, нерезидентов – 17,853 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.