Украинские акции на Варшавской бирже за неделю выросли почти на 3%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine закончил торги прошлой недели на максимальных значениях, поднявшись на 2,7% с достигнутого неделей ранее нового исторического минимума.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор завершил торги пятницы на уровне 306,15 пункта после того, как 8 августа обновил исторический минимум в 292,02 пункта.

Акции украинских компаний дорожали на фоне значительного роста основных индексов польского фондового рынка, которые за неделю прибавили 3,9-4,2%.

Больше всего поднялись в цене малоликвидные акции украинской судоходной компании KDM Shipping, которые прибавили почти 22%, а также второго крупнейшего украинского эмитента на ВФБ – агрохолдинга Astarta (+9,3%).

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На плюсе неделю закончили также бумаги сельскохозяйственных Milkiland, IMC и угледобывающей Coal Energy, прибавившие 3,6% и по 1,1% соответственно.

Наибольшее падение продемонстрировали акции крупнейшей украинской компании на польском рынке Kernel, которые потеряли более 1% своей стоимости.

Как сообщал УНИАН, предыдущий минимум украинский индекс достиг на фоне оккупации Россией украинского Крыма в марте текущего года. Тогда индекс упал до уровня около 295 пунктов.