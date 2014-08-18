Украинцы приобрели половину выпуска «военных» облигаций

Граждане Украины с 21 мая по 15 августа приобрели «военные» казначейские обязательства на сумму свыше 49,8 млн грн, что составляет половину выпуска этих обязательств, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Напомним, правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц номинальной стоимостью 1 тыс. грн, размещение которых проводится через «Ощадбанк», а средства от продажи будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

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Минфин сообщает, что граждане приобщаются к общенациональной кампании в поддержку Вооруженных сил по всей Украине, и в особенности активно казначейские обязательства покупали жители Киева и области, Харьковской, Львовской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской областей.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины приобрели 35 «военных» казначейских обязательств за два дня акции, которую проводил государственный «Ощадбанк» в стенах Верховной Рады. «Ощадбанк» назвал такой спрос со стороны парламентариев «неутешительным» и призвал народных избранников оказать поддержку украинской армии, обратившись за казначейскими обязательствами в отделения «Ощадбанка» или приобрести их в стенах Верховной Рады на следующем пленарном заседании.