Американские индексы бьют рекорды: NASDAQ впервые за 14 лет превысил 4500 пунктов

Ростом основных котировок завершились в понедельник, 18 августа, торги на Нью-йоркской фондовой бирже, передает ПРАЙМ.

Индекс Dow Jones вырос на 175,83 пункта /1,06%/ до отметки 16 838,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 16,68 пункта /0,85%/, достигнув значения 1 971,74 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 43,38 пункта /0,97%/ и оказался на отметке 4 508,31 пункта. Он превысил уровень в 4500 пунктов впервые с марта 2000 года.

Читайте такжеDie Welt: Генерал предостерегает Кремль от эскалации"Многие были озабочены возможностью серьезного ухудшения в том, что касается событий, связанных с Украиной и Россией, они не знали, что может произойти в течение минувших выходных, а теперь смотрят на ситуацию иначе", - комментирует рост американского рынка главный портфельный управляющий консультационной компании Front Barnett Associates LLC Маршал Фронт.

Читайте такжеРоссийская нефтяная промышленность уже испытывает на себе эффект санкций - СМИ"Поступала очень хорошая экономическая статистика, позитивная корпоративная отчетность, а сделки в сфере слияния и поглощения способствуют движению вперед на рынке, все это стимулирует рост котировок, - указал аналитик из инвестиционной компании Voya investment management Даг Коут. - Мы видим, что многие инвесторы, которые изначально были настроены осторожно, активно скупают акции".

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 1,02 доллара /1,05%/. Фьючерсные контракты на ее поставки в сентябре заключались по цене 96,35 доллара за баррель. Цена тройской унции золота на электронных торгах установилась на отметке 1 299,50 доллара, потеряв 15,50 доллара /1,18%/.