Фонд госимущества подготовит «Азовмаш» к приватизации в этом году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует подготовить к приватизации в 2014 году управляющую компанию одного из крупнейших машиностроительных комплексов Украины «Азовмаш».

Как сообщает сайт Фонда госимущества, в соответствии с приказом ФГИУ от 14 августа «Азовмаш» включен в перечень компаний, подлежащих подготовке к приватизации в 2014 году.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году группа «Азовмаш», помимо производства различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, другое техническое оборудование.

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Управляющей компанией холдинга является «Азовмаш», которая на корпоративных началах объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт» (ГСКТИ), «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения», «АзовЭлектроСталь».