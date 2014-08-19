Украина разместила облигации на $200 млн

Правительство Украины разместило облигации внутреннего госзайма на сумму, эквивалентную 200 млн долл. на 2,5 года.

Об этом заявил журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

«Мы разместили на 200 млн через «Дойче Банк» под 19%, правда, в гривне. Это означает, что верят в то, что в Украине будет стабильность и не будет значительных колебаний курса. Это показатель позитивный», - сказал он.

Напомним, Министерство финансов Украины 15 августа возобновило продажу облигаций внутреннего государственного займа после двух неудачных аукционов и привлекло в госбюджет 2,032 млрд грн под 18,98% годовых сроком на 2,5 года.