Кабмин хочет продать все госпредприятия, кроме стратегических
Правительство планирует провести масштабную приватизацию и продать все госпредприятия за исключением стратегических.
Правительство намерено осуществить масштабную приватизацию всех государственных предприятий за исключением стратегических, поскольку государственная собственность превратилась в очаг коррупции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Задача правительства – продать государственную собственность, за исключением стратегии. Сегодня государственная собственность – предмет небывалой коррупции. Приемная премьер-министра полна народных депутатов. Думаете, они приносят концепции реформ? Они пекутся о назначении своих людей в государственные компании. Как преодолеть эту коррупцию другим путем, чем продать эти государственные компании, я не вижу», - сказал Яценюк.