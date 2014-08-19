Нацбанк отозвал валютную лицензию у компании «Феникс Капитал»

Национальный банк Украины 18 августа отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у инвестиционной компании «Феникс Капитал», сообщается на сайте регулятора.

«Согласно распоряжению Национального банка Украины от 18 августа № 493-р генеральная лицензия на осуществление валютных операций компании «Феникс Капитал» отозвана», - говорится в сообщении.

По информации в письме НБУ от 18 августа (N28-112/45484), текстом которого располагает УНИАН, лицензия отозвана в связи с окончанием срока действия лицензий, выданных компании Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Нацбанк отозвал валютную лицензию у четырех компаний - «Комфорт - ценные бумаги», «Укрсоцинвест», «Абсолют финанс групп» и «Проспект Инвестментс».

Также регулятор отзывал валютные лицензии у банков «Актабанк» и «Капитал», но впоследствии приостановил свое решение об отзыве лицензий у этих банков.

Помимо этого, НБУ отозвал валютные лицензии у двух банков в АР Крым – «Черноморского банка развития и реконструкции» и банка "Морской" (Севастополь) в связи с запретом украинским банкам работать на территории полуострова до окончания российской оккупации.

Справка УНИАН. «Феникс Капитал» (Phoenix Capital, Киев) работает на фондовом рынке Украины с 2008 года и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах, а также услугах в области частного банковского обслуживания.

По информации СМИ, собственник компании Александр Омельчук летом прошлого года выехал за пределы Украины после того, как проиграл апелляционный суд государственной налоговой службе, а его супруга, народный депутат Леся Оробец, назвала дело против компании заказным.

По информации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, дело о правонарушениях на рынке ценных бумаг в отношении компании закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения (постановление комиссии от 28 мая №655-ЦД-1-ЮО).