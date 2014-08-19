В декабре на продажу выставят акции трех облэнерго

Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре объявить приватизационные конкурсы по продаже 65% акций «Харьковоблэнерго», а также 70% «Хмельницкоблэнерго» и 70% «Николаевоблэнерго».

Об этом идет речь в приказе Фонда госимущества от 31 июля 2014 года.

Согласно приказу, в ноябре на продажу планируется выставить 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

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Также ФГИУ предлагает в случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины выставить в декабре на продажу 73,29% «Центрэнерго», 94,833% Херсонской ТЭЦ, 94,99% Одесской ТЭЦ, 95% Николаевской ТЭЦ, 95% (за исключением льготной продажи) «Донбассшахтостроя», 5-процентные пакеты акций этих предприятий также предлагается выставить в ноябре на продажу на фондовых биржах.

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В соответствии с обнародованным на сайте Фонда госимущества приказом от 15 августа, в ноябре планируется объявить конкурс по продаже 60,248% акций «Запорожьеоблэнерго».

В декабре также планируется объявить конкурсы по продаже 50% акций «Азовмаша», 50,99% «Тернопольоблэнерго», 95% «Днепрометростроя».

При этом в Фонде госимущества отмечают, что продажа данных объектов станет возможной только после утверждения Кабинетом министров Украины конкурсных условий продажи.

ФГИУ также планируют выставить на фондовых биржах в ноябре 46% «Черкассыоблэнерго», в декабре – по 25% «Одессаоблэнерго» и «Донбассэнерго».

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось выставить 60% акций «Харьковоблэнерго» в сентябре и по 65% «Хмельницк-» и «Николаевоблэнерго» - в октябре.