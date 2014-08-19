Нацбанк выкупил у "Нафтогаза" облигации на 14,5 млрд гривень

Национальный банк Украины 18 августа выкупил у небанковских финучреждений облигации внутреннего госзайма на 14,5 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, при неизменном объеме облигаций внутреннего госзайма в обращении объем ОВГЗ в портфеле НБУ 18 августа вырос на 14,5 млрд грн, в то время как объем ОВГЗ в портфеле небанковских учреждений снизился в таких же пределах.

По информации участников рынка, Нацбанк частично выкупил облигации у НАК «Нафтогаз Украины», которые были выпущены правительством для капитализации компании 12 августа в общем объеме 42,1 млрд грн. Участники рынка полагают, что состоявшийся выкуп облигаций «Нафтогаза» не должен существенно повлиять на валютный рынок, поскольку Нацбанк в ходе последних интервенций уже купил практически полный объём валюты, необходимой для предстоящей оплаты за газ.

С начала месяца объем ОВГЗ в обращении вырос на 53,381 млрд грн, в том числе объем облигаций в портфеле НБУ вырос на 17,276 млрд грн, в портфеле банков – на 5,903 млрд грн, в портфеле небанковских учреждений – на 27,096 млрд грн, в портфеле нерезидентов – на 3,106 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 6,2 млрд грн, что в 4,8 раза больше объема покупки в июне. С начала года объем покупки ОВГЗ Нацбанком составил 51,1 млрд грн и 5 млн долл., в то время как операции по продаже ОВГЗ из своего портфеля регулятор с начала года не проводил.

По состоянию на 19 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 360,297 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 209,297 млрд грн, в собственности банков – 88,753 млрд грн, нерезидентов – 19,761 млрд грн.

Денежная масса в Украине в июле 2014 года снизилась на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарная база – на 0,6%, до 348,8 млрд грн. С начала года денежная масса в Украине выросла на 4,0%, монетарная база - на 13,6%.