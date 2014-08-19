Одесский припортовый завод выставят на продажу в декабре

Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре этого года объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 89,567% госпакета акций Одесского припортового завода, сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

В ФГИУ также планируют выставить в ноябре на фондовой бирже 10% акций завода.

При этом в Фонде госимущества отмечают, что продажа данного объекта станет возможной только после утверждения Кабинетом министров Украины конкурсных условий продажи.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества включил Одесский припортовый завод в перечень на приватизацию в 2014 году.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.