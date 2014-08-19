Минфин привлек в госбюджет 276,8 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 276,779 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ на 2,5 года под 18,98% годовых по двум поданным заявкам.

Минфин отклонил две поданные заявки на приобретение гривневых ОВГЗ сроком обращения 2 года.

На приобретение гривневых облигаций сроком обращения 5 и 7 лет инвесторы не подали ни одной заявки.

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Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел семь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых четыре раза не привлекал средства в госбюджет и трижды смог провести размещение и привлечь в госбюджет 3,781 млрд грн. В августе Минфин планирует провести еще три ОВГЗ-аукциона – 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 18 августа, с начала года в госбюджет поступило 118,082 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,967 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,958 млрд грн.

По состоянию на 19 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 360,297 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 209,297 млрд грн, в собственности банков – 88,753 млрд грн, нерезидентов – 19,761 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.