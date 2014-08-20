Акции Google за десять лет выросли в 13 раз

Компания Google отмечает 10-летний рубеж с момента проведения первичного публичного размещения акций на бирже, за это время стоимость ее ценных бумаг выросла на 1294 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, передает lenta.ru.

Google провела IPO на Nasdaq 19 августа 2004 года по цене 85 долларов за акцию и привлекла тогда 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, если инвестор вложил 10 тысяч долларов в Google в ходе IPO и за 10 лет не расстался с пакетом акций, то на сегодняшний день его стоимость превышает 139 тысяч 458 долларов.

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Среди американских компаний лишь десять продемонстрировали более активный рост стоимости акций за последнее десятилетие, свидетельствуют данные The Wall Street Journal. Возглавляет список компания Keurig Green Mountain, чьи акции выросли на 7729 процентов. Среди технологических компаний в десятке лидеров — Apple с приростом в 4419 процентов и Netflix с 2840 процентами.

Из числа компаний, опередивших Google по приросту стоимости акций, лишь Apple входила в индекс крупнейших американских компаний S&P 500 десять лет назад. Google была включена в этот индекс в марте 2006 года. Сейчас Google входит в число наиболее влиятельных компаний мира. По годовой выручке в 65 миллиардов долларов Google уступает лишь 40 американским компаниям, а по маржинальности — лишь трем.

Стоимость акций Google на закрытии торгов во вторник составила 586,86 доллара. Ранее в этом году компания разделила каждую акцию на две, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Рыночная капитализация в 397 миллиардов долларов позволяет Google входить в число крупнейших компаний мира, уступая лишь Apple и Exxon Mobil.