Минэнергоугля планирует отдать лучшие госшахты на приватизацию

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение отказаться от передачи наиболее перспективных государственных угольных предприятий в концессию и включило их в список шахт, подлежащих приватизации на открытых аукционах.

Об этом заявил первый заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков в интервью парламентской газете «Голос Украины».

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«В прошлом году предшественники (правительство Николая Азарова – УНИАН) подготовили часть шахт — лучших — для передачи в концессию. То есть под конкретного владельца, которому предприятия должны были достаться за бесценок. Нетрудно догадаться, кто были эти «счастливчики». А худшие шахты — для продажи за деньги», - сказал он.

«Мы этот список полностью пересмотрели. И те шахты, которые были «зарезервированы», тоже включили на приватизацию. Принцип будет один: только аукцион, только открытые торги и только за деньги. Никакой концессии», - добавил Зюков.

Он сообщил, что из существующих в Украине 90 госшахт, 35-40 являются перспективными, закрывать которые планов и министерства нет.

В то же время Зюков добавил, что 26—30 шахт будут законсервированы на несколько лет, до возможного востребования. Это связано с тем, что их освоение на сегодня настолько капиталоемкое, что ни у государства, ни у инвестора к ним нет интереса. При этом затапливать такие шахты неразумно.

Вместе с тем первый замглавы Минэнергоугля отметил, что в ближайшие несколько лет необходимо закрыть 29 шахт, которые числятся работающими, но добывают всего 20—50 тонн угля в сутки. А работают на таком предприятии 900 человек. При этом государство, то есть налогоплательщики, отдают на такую шахту каждый месяц 10—12 миллионов гривен.

По его словам, с закрытых госшахт на другие угольные предприятия, которые расширят производство и почувствуют необходимость в дополнительной рабочей силе, смогут перейти горняки трудоспособного возраста, а остальные уйдут на пенсию.

«У нас около 40 процентов работающих на шахтах, подлежащих закрытию, уже имеют пенсию. Им нужно культурно заплатить то, что полагается по законодательству, поблагодарить», - сказал Зюков.

Он отметил, что программа по снижению дотаций угольному сектору и закрытию неперспективных шахт рассчитана на четыре года, чтобы уже в 2019 году эти шахты работали без дотации.

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«Государственная поддержка останется только для тех шахт, которые нельзя закрыть по экологическим причинам», - резюмировал чиновник.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 августа исключил 2 шахты из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах. В частности, правительство исключило из списка шахту им. Ленина в Макеевке Донецкой области, а также шахту «Заречная» в с. Селец Львовской области.

Кроме этого, Кабмин дополнил приватизационный список шахтой №17 в Шахтерске Донецкой области и шахтой «Южная» в Луганской области.

Справка УНИАН. В сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

В августе 2013 года Кабмин исключил 11 шахт из данного списка.

Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.