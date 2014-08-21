Минфин выпустил третий транш НДС-облигаций на 955 млн гривень

Министерство финансов Украины 20 августа выпустило третий транш облигаций внутреннего государственного займа на 954,809 млн грн для возмещения налога на добавленную стоимость в рамках одобренного правительством выпуска таких облигаций на 7 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выпуск облигаций проведен согласно реестру сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и подтвержденных по результатам проверок Государственной фискальной службой Украины, в который вошли 50 налогоплательщиков.

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Погашение долга по облигациям осуществляется до 14 августа 2019 года каждые шесть месяцев в размере 10% номинальной стоимости, которая по одной облигации составляет 1 тыс. грн. Проценты по облигациям выплачиваются дважды в год в феврале и августе, начиная с февраля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ. 20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн.

Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленную стоимость на сумму 117 млн долл.