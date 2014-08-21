Минфин привлек в бюджет 22,5 млн гривень, повысив ставку доходности

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 22,520 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ на 2 года, повысив ставку размещения до 17,30% годовых, в то время как ранее размещение таких облигаций проводилось по ставке 17% годовых.

Минфин удовлетворил одну заявку из двух поданных инвесторами на эти облигации.

Также Минфин планировал размещение гривневых облигаций на 8 месяцев и 5 лет, но инвесторы не подали ни одной заявки.

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Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,804 млрд грн. В августе Минфин планирует провести еще два ОВГЗ-аукциона – 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 18 августа, с начала года в госбюджет поступило 118,082 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,967 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,958 млрд грн.

По состоянию на 20 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 359,693 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 223,797 млрд грн, в собственности банков – 88,327 млрд грн, небанковских учреждений – 27,933 млрд грн, нерезидентов – 19,647 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.