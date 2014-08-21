Из индексной корзины UX могут удалить находящиеся в зоне АТО эмитенты - эксперт

В скором времени можно ожидать пересмотра индексной корзины рассчитываемого на Украинской бирже (UX) Индекса украинских акций в сторону замещения находящихся там предприятий эмитентами, производственная деятельность которых не находится в зоне боевых действий, сообщил УНИАН аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончаренко.

По его словам, в настоящее время большинство производственных предприятий, входящих в индексную корзину, находятся в зоне проведения антитеррористической операции, плюс еще два банка из индексной корзины – «Укрсоцбанк» и «Аваль» имеют разветвленную сеть на востоке страны. По мнения аналитика, в сегодняшних условиях данные ценные бумаги не смогут прибавить «никакого роста, что касается индекса Украинской биржи в частности и фондового рынка Украины в целом».

По мнению аналитика, сейчас происходящее на востоке Украины «спрогнозировать невозможно». «Ясно лишь одно: инфраструктура - электроснабжение, железные дороги, мосты и т.п. - будет сильно разрушена», - отметил он. Также, по его мнению, есть большая опасность того, что и многие предприятия в зоне АТО будут как минимум сильно повреждены, а возможно, разрушены до такой степени, когда восстановление не будет иметь никакого экономического смысла. «В любом случае ущерб экономике региона будет нанесен серьезный, и даже если большинству предприятий повезет уцелеть, хотя многим уже не повезло, до восстановления инфраструктуры о нормальном режиме работы говорить будет сложно», - добавил эксперт. По его словам, «банкротств ожидать точно стоит, возможно, это будут не эмитенты индексных бумаг, но они точно будут».

В то же время, по мнению Гончаренко, быстрых банкротств, скорее всего, не будет. «На данный момент ущерб, нанесенный предприятиям, находящимся в зоне проведения АТО, является критичным, но не настолько, чтобы в ближайшее время прекратилась их производственная деятельность вообще», - добавил Гончаренко.

По мнению аналитика, ситуация в огромной степени будет зависеть от того, как быстро закончатся боевые действия, насколько эффективной с экономической точки зрения будет политика государства и насколько сам собственник будет заинтересован в восстановлении своих объектов.

Как сообщал УНИАН, горно-металлургическая группа «Метинвест» в начале этой недели заявила об остановке своих четырех предприятий, расположенных в Донецкой области, из-за повреждения линий электропередач в результате артиллерийского обстрела. В частности, была полностью остановлена работа на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), Енакиевском коксохимпроме (ЕКХП) и Харцызском трубном заводе (ХТЗ). Также обесточенным остается Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ). Два из этих предприятий – Енакиевский метзавод и Авдеевский коксохим входят в индексную корзину UX.