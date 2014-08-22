ФГИУ обещает и в дальнейшем осуществлять онлайн-трансляции приватизационных конкурсов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества со ссылкой на и.о. председателя ФГИУ Дмитрия Парфененко.

По его словам, «это эффективный и в то же время недорогой, в отличие от телетрансляций, способ показать всему миру, как продается украинское государственное имущество, кто из инвесторов участвует и какую цену предлагает за пакет». «Так будет и впредь, и уже первый конкурс, который мы будем проводить, мир увидит вживую», - подчеркнул Парфененко.

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Как сообщал УНИАН, впервые практика прямых трансляций приватизационных конкурсов была применена в 2005 году, когда была осуществлена телетрансляция конкурса по продаже госпакета «Криворожстали».

Впоследствии руководство ФГИУ отказалось от практики телетрансляций, перейдя на проведение онлайн-трасляций на сайте Фонда госимущества, мотивируя это меньшей затратностью подобного освещения конкурсов.