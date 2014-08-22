Инвесторы продолжают покидать российский рынок – за неделю ушло $68 млн

Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 14 по 20 августа 2014 года отток капитала в размере 68 млн долларов против притока в размере в 150,3 млн долларов неделей ранее, сообщает Прайм.

Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.

При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) на российский рынок акций за неделю пришло 26,1 млн долларов.

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Как сообщал УНИАН, эксперты Высшей школы экономики РФ отмечают, что новый раунд санкций от ЕС и США, в результате которого ряд российских госкомпаний и банков лишились возможности обращаться к западным рынкам капитала, обостряет проблему рефинансирования корпоративного долга.

Это, в свою очередь, означает увеличение чистого оттока капитала по итогам года, по сравнению с первоначальными прогнозами.

По оценкам экспертов, он может достигнуть $130–150 миллиардов.