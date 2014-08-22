На украинском фондовом рынке второй день значительное снижение

На украинском фондовом рынке второй день подряд наблюдается значительное снижение – индекс украинских акций UX снизился на 1,84%, до 1227,96 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 1,2 млн грн, из них фондовый рынок пришлось 431 тыс. грн.

Среди лидеров снижения акции Авдеевского коксохима (-6,30%), «Азовстали» (-4,53%), «Мотор Сичи» (-3,05%).

На российском фондовом рынке также наблюдается снижение – индекс ММВБ снизился на 0,58%, индекс РТС – на 0,49%. Акции «Газпрома» снизились на 0,36%, «Сбербанка» – на 0,55%, «Лукойла» – на 1,11%.

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На европейских фондовых площадках наблюдается незначительный рост – индекс FTSE 100 повысился на 0,05%, индекс Dax – на 0,08%.